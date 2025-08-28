Бочаров: пожар в депо Волгоградской области произошел из-за обломков БПЛА
В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелось техническое строение локомотивного депо в городе Петров Вал, пожар оперативно потушен, пострадавших нет.
Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-логистической инфраструктуры региона.
По предварительной информации, падение обломков одного из дронов вызвало возгорание в депо. Пожар был быстро локализован и ликвидирован.
Инцидент произошел в ночь на 28 августа. Очевидцы сообщали о громких взрывах около 3:00 по московскому времени. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Смоленской областями и акваторией Черного моря в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа.
Читайте также: