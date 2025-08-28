Мобилизованных военных 57-й бригады ВСУ держат в ямах
Родственники мобилизованных военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, действующей на харьковском направлении, обратились с тревожными заявлениями о случаях жестокого обращения с солдатами. Об этом пишет РИА Новости.
По информации, поступившей от российских силовых структур, в настоящее время проводится проверка в отношении командования бригады.
Согласно заявлениям родственников, мобилизованные военнослужащие подвергаются жестокому обращению, включая длительное удержание в ямах и физическое насилие. Эти факты вызывают серьезные опасения относительно условий службы и соблюдения прав военнослужащих.
Проверка, инициированная в ответ на участившиеся случаи издевательств, призвана выяснить обстоятельства данных инцидентов и принять соответствующие меры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: