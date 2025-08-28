Мобилизованных военных 57-й бригады ВСУ держат в ямах

28 августа 2025, 07:08

Фото: iStock/Irina Piskova

Родственники мобилизованных военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, действующей на харьковском направлении, обратились с тревожными заявлениями о случаях жестокого обращения с солдатами. Об этом пишет РИА Новости.