Минобороны РФ сообщает об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.
Согласно предоставленным данным, восемь БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым, один — над Пензенской областью и один — над Курской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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