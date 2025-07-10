Минобороны РФ сообщает об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь

10 июля 2025, 07:27

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.