Якутянину Алексею Петрову присвоили звание Героя России за подвиги в СВО

Фото: iStock/macky_ch

Ефрейтору Алексею Петрову из Якутии, известному под прозвищем «Медведь», присвоено звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.



По словам Николаева, Алексей Петров проявил выдающуюся храбрость в ходе специальной военной операции. Он участвовал в штурме вражеских позиций и освобождении населенных пунктов, лично уничтожил несколько пулеметных точек, десятки боевиков и единиц техники.

В боях военный получил тяжелейшие ранения, приведшие к потере обеих ног.

«Это воин с несокрушимой силой духа и настоящим мужеством. Его подвиг вписан в историю России. Республика гордится своим Героем», — заявил Николаев.
Он также отметил, что Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным высшей государственной награды с начала СВО.
Мария Моисеева

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