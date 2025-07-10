Якутянину Алексею Петрову присвоили звание Героя России за подвиги в СВО
Ефрейтору Алексею Петрову из Якутии, известному под прозвищем «Медведь», присвоено звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По словам Николаева, Алексей Петров проявил выдающуюся храбрость в ходе специальной военной операции. Он участвовал в штурме вражеских позиций и освобождении населенных пунктов, лично уничтожил несколько пулеметных точек, десятки боевиков и единиц техники.
В боях военный получил тяжелейшие ранения, приведшие к потере обеих ног.
«Это воин с несокрушимой силой духа и настоящим мужеством. Его подвиг вписан в историю России. Республика гордится своим Героем», — заявил Николаев.Он также отметил, что Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным высшей государственной награды с начала СВО.