«Детские вещи»: ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области

10 июля 2025, 05:07

РИА Новости: ВСУ заминировали плюшевого медвежонка во время ухода из Курской области

Фото: iStock/feri ferdinan

При отступлении с территории Курской области военнослужащие ВСУ заминировали детскую игрушку — плюшевого медвежонка. Об этом рассказал командир российской саперной роты с позывным «Ишим» в интервью РИА Новости.





По словам сапера, это демонстрирует подлые методы противника. «Ишим» пояснил, что украинские военные сознательно устанавливают взрывные устройства на детские предметы при оставлении позиций.





«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи», — возмутился боец.