«Детские вещи»: ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области
РИА Новости: ВСУ заминировали плюшевого медвежонка во время ухода из Курской области
При отступлении с территории Курской области военнослужащие ВСУ заминировали детскую игрушку — плюшевого медвежонка. Об этом рассказал командир российской саперной роты с позывным «Ишим» в интервью РИА Новости.
По словам сапера, это демонстрирует подлые методы противника. «Ишим» пояснил, что украинские военные сознательно устанавливают взрывные устройства на детские предметы при оставлении позиций.
«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи», — возмутился боец.Такие действия представляют особую опасность для мирного населения, включая маленьких ребят.
Ранее «Радио 1» передавало, что погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет посмертно награжден орденом Мужества. Мужчина помогал эвакуировать людей, однако в результате сам стал жертвой удара вражеского БПЛА.