Над Пензенской областью сбили дрон ВСУ

Мельниченко: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Пензенской областью
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко через свой Telegram-канал.



Мельниченко уточнил, что в результате перехвата дрона пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата в настоящее время работают службы экстренного реагирования для ликвидации последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что при отступлении с территории Курской области военнослужащие ВСУ заминировали детскую игрушку — плюшевого медвежонка.

По словам командира российской саперной роты с позывным «Ишим», это демонстрирует подлые методы противника. Подобные «игрушки» представляют серьезную опасность для мирного населения.

Мария Моисеева

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