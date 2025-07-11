Минобороны РФ сообщает об уничтожении 155 украинских БПЛА за ночь

11 июля 2025, 07:28

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.