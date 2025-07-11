Минобороны РФ сообщает об уничтожении 155 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью — 53, а также 19 — над Брянской областью и 15 — над Смоленской областью. В Белгородской области было уничтожено 14 БПЛА, 13 — над Тульской областью, по 11 — над Орловской областью и Московским регионом. Кроме того, 7 беспилотников сбили над Республикой Крым, по 4 — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по 2 — над Ростовской и Калужской областями.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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