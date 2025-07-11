ВСУ оставили в Днепропетровской области неопытные подразделения
Командир группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан» с позывным «Тобол» сообщил о ситуации в Днепропетровской области. Он отметил, что командование ВСУ оставило на оборону региона неопытные подразделения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, когда они только вошли в область, противник не проявлял осторожности. Он также добавил, что действия противника указывают на наличие новобранцев или вновь сформированных подразделений, которые действуют неуверенно и странно.
«Здесь противник более непуганный был, когда мы только зашли сюда. Он проводил ротации, не особо выбирал время заездов, передвижений каких-то. Очень много движения было именно техники. Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо прям новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.