Расстрелявшие пленных у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки

11 июля 2025, 07:18

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В районе села Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошел инцидент, в результате которого украинские военнослужащие расстреляли двух пленных российских солдат. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах, событие произошло 9 июня около 18:00.