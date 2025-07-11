Расстрелявшие пленных у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
В районе села Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошел инцидент, в результате которого украинские военнослужащие расстреляли двух пленных российских солдат. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах, событие произошло 9 июня около 18:00.
Рядовой Игорь Скубак, находясь в 30 метрах от позиции «Щука», открыл огонь по пленным. Менее чем через сутки, 10 июня, в районе 11:00, трое участников группы Скубака, включая его самого, сдались в плен. Один из украинских солдат с позывным «Карп» оказал сопротивление и был уничтожен в ходе операции.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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