Анохин: над Смоленской областью уничтожено три дрона ВСУ

Фото: iStock/rancho_runner

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, над территорией региона было уничтожено три украинских беспилотника. Этим градоначальник поделился в своем telegram-канале.



По предварительной информации, пострадавших и разрушений удалось избежать. На месте падения обломков работают оперативные службы.

К тому же в ночь на 11 июля беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область. Там дрон упал на сельхозпредприятие. В результате происшествия погиб один мирный житель. Также есть пострадавший, которому потребовалась помощь медиков.

Иван Мусатов

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