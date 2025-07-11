Анохин: над Смоленской областью уничтожено три дрона ВСУ
По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, над территорией региона было уничтожено три украинских беспилотника. Этим градоначальник поделился в своем telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений удалось избежать. На месте падения обломков работают оперативные службы.
К тому же в ночь на 11 июля беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область. Там дрон упал на сельхозпредприятие. В результате происшествия погиб один мирный житель. Также есть пострадавший, которому потребовалась помощь медиков.
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