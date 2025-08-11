Минобороны РФ сообщает об уничтожении 32 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленным данным, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны:
- 7 беспилотников было сбито над Белгородской областью,
- 5 — над Брянской областью,
- 5 — над Калужской областью,
- 4 — над Республикой Крым,
- 2 — над Орловской областью,
- 2 — над Курской областью,
- 2 — над Воронежской областью,
- 2— над Рязанской областью,
- 2 — над Московским регионом,
- 1 — над Тульской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.