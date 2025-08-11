Достижения.рф

Минобороны РФ сообщает об уничтожении 32 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.



Согласно предоставленным данным, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны:

  • 7 беспилотников было сбито над Белгородской областью,
  • 5 — над Брянской областью,
  • 5 — над Калужской областью,
  • 4 — над Республикой Крым,
  • 2 — над Орловской областью,
  • 2 — над Курской областью,
  • 2 — над Воронежской областью,
  • 2— над Рязанской областью,
  • 2 — над Московским регионом,
  • 1 — над Тульской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

