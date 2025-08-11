При атаке БПЛА на промзоны Нижегородской области погиб человек, еще двое пострадали
В результате атаки БПЛА ВСУ по промышленным зонам в Нижегородской области один сотрудник предприятия погиб на месте, двое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы. Первые звуки раздались еще у четыре утра. Жители насчитали не менее 4-7 громких хлопков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Некоторые свидетели сообщили о видимом дыме над одним из районов Арзамаса.
Губернатор Глеб Никитин подтвердил информацию о нападении дронов ВСУ.
«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия», — написал он.Никитин уточнил, что при отражении удара в Арзамасском округе избежать жертв и повреждений не удалось. Погиб один сотрудник предприятия, еще двое пострадавших доставлены в больницу.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать необходимую помощь его семье. На месте происшествия оперативно работают специалисты, ситуацию координирует мэр Арзамаса Александр Щелоков совместно с руководством пострадавшего предприятия.