При атаке БПЛА на промзоны Нижегородской области погиб человек, еще двое пострадали

11 августа 2025, 06:26

Фото: iStock/NiseriN

В результате атаки БПЛА ВСУ по промышленным зонам в Нижегородской области один сотрудник предприятия погиб на месте, двое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.





Ранее сообщалось, что в городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы. Первые звуки раздались еще у четыре утра. Жители насчитали не менее 4-7 громких хлопков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Некоторые свидетели сообщили о видимом дыме над одним из районов Арзамаса.



Губернатор Глеб Никитин подтвердил информацию о нападении дронов ВСУ.





«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия», — написал он.