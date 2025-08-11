В Сумской области пропадают целые взводы ВСУ
В районе Юнаковки Сумской области наблюдаются значительные потери среди украинских военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации, полученной от родственников солдат ВСУ, целые взводы пропадают без вести, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Согласно данным, командование ВСУ предпринимает все усилия для остановки продвижения российской группировки «Север» в Юнаковке и прилегающих территориях. Отмечается, что особенно тяжелые потери несет 71-я отдельная егерская бригада, которая активно участвует в боевых действиях в этом регионе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
