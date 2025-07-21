Минобороны: Силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 25 украинских БПЛА над несколькими регионами России. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.
Уничтожение воздушных целей произошло в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.
Наибольшее количество пораженных целей зафиксировано над Ростовской областью (12 дронов) и Брянской областью (8 дронов). Над Калужской областью ликвидировано 2 БПЛА, над Московским регионом устранили еще 2 беспилотника (один из них направлялся к Москве), над Республикой Крым — 1 БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Ивантеевке городского округа Пушкинский загорелся частный дом на улице Басова. На здание упали обломки сбитого беспилотника. В момент взрыва в доме находился мужчина, однако он сумел самостоятельно эвакуироваться.
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