Родственники десантников ВСУ призывают к объединению против командования

22 июля 2025, 07:17

ТАСС: родные десантников ВСУ призывают объединиться против командования

Фото: iStock/DmyTo

В условиях растущих потерь среди военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, родственники пропавших без вести солдат начали активно выражать свое недовольство в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС.