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Родственники десантников ВСУ призывают к объединению против командования

ТАСС: родные десантников ВСУ призывают объединиться против командования
Фото: iStock/DmyTo

В условиях растущих потерь среди военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, родственники пропавших без вести солдат начали активно выражать свое недовольство в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС.



Они призывают объединиться против, как они считают, произвола командования вооруженных сил Украины. По информации, полученной от источников в российских силовых структурах, семьи военнослужащих столкнулись с серьезными проблемами: многие из них перестали получать компенсации от государства. Это вызывает значительное беспокойство и гнев среди родных солдат, которые требуют более прозрачного и справедливого отношения со стороны командования.

Кроме того, родственники пропавших на сумском направлении солдат 241-й отдельной бригады теробороны также заявляют о нехватке поддержки и отсутствия компенсаций. Они пытаются привлечь внимание командования к своим проблемам, используя различные формы общественного обращения и рекламы.

Дарья Осипова

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