Минобороны РФ сообщает об уничтожении 42 украинских БПЛА за ночь

Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, ее искусственно удерживают от дефолта. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. По его словам, страна де-факто находится под внешним управлением и утонула в долгах, которые выплачивает за счет новых кредитов.