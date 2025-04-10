Минобороны РФ сообщает об уничтожении 42 украинских БПЛА за ночь

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Прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 13, следом идут Калужская область с 12 сбитыми БПЛА и Курская область, где было уничтожено 7 аппаратов. Также были зафиксированы случаи уничтожения беспилотников над Белгородской области — 4, Республикой Крым — 4, Орловской областью —1 и Московским регионом — 1.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова