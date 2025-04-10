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На Украине власти вынуждают 18-летних граждан заключать контракт с ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.
«Не брали на срочную службу - контракт и мобилизация», — рассказал Чебанов РИА Новости.
Как пояснил пленный, украинская армия не берет граждан на срочную службу и заставляет их подписывать контракт, так как только в этом случае они смогут получить разрешение на выезд из страны. Чебанов оказался тем самым, кого заставили стать бойцом ВСУ. Изначально ему говорили, что он будет служить в части, но сразу после подписания контракта его отправили на передовую. При чем его взвод состоял из 18-летних контрактников.
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