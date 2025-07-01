Минобороны РФ сообщает об уничтожении 60 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальной информации, наибольшее количество беспилотников было сбито над различными регионами России: 17 — над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Курской областью, 4 — над Саратовской областью, 3 — над акваторией Черного моря, 2 — над Белгородской областью, а по одному БПЛА было уничтожено над Воронежской и Орловской областями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: