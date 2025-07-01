Минобороны РФ сообщает об уничтожении 60 украинских БПЛА за ночь

01 июля 2025, 07:33

Фото: iStock/sommersby

Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.