SHOT: В Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее пяти взрывов
В Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее пяти взрывов. Предварительно, работает ПВО, сбивая украинские беспилотники в районе местной промышленной зоны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова очевидцев.
Местные жители сообщили о серии взрывов: четыре хлопка около 3:30 ночи и от пяти до восьми — ближе к 4:45 утра. По их наблюдениям, БПЛА летели на предельно низкой высоте. Параллельно в области фиксируются перебои с интернет-соединением.
На данный момент официального подтверждения о разрушениях или пострадавших не поступало.
Также напомним, что ранее в аэропорту Нижнего Новгорода был введен план «Ковёр». Предварительно, это было связано с угрозой со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Однако в 05:42 (мск) представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в своем Telegram-канале о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
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