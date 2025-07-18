SHOT: В Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее пяти взрывов

18 июля 2025, 05:43

Фото: iStock/irontrybex

В Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее пяти взрывов. Предварительно, работает ПВО, сбивая украинские беспилотники в районе местной промышленной зоны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова очевидцев.