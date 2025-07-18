Российские снайперы поражают дроны ВСУ на расстоянии до 800 метров
В рамках противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) российские снайперы продемонстрировали возможность поражения дронов на расстоянии до 800 метров. Об этом сообщил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста» в интервью РИА Новости.
По словам «Лакосты», основными задачами снайперов являются борьба с дронами, такими как «Баба-яга» и разведывательные аппараты типа «Мавик». Он отметил, что стрельба по дронам требует особой подготовки, так как происходит под углом вверх, что изменяет угол падения пули и требует учета дополнительных нюансов.
«Мы проходим подготовку по мишеням, которые находятся под углом. Самая дальняя дистанция – это примерно 800 метров», — рассказал боец.
Актуальность использования стрелкового оружия для борьбы с БПЛА также объясняется активным применением дронов на оптоволоконных линиях, на которые не действуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Именно такой метод сбития дронов со стрелкового оружия очень актуален», — добавил «Лакоста».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.