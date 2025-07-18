Российские снайперы поражают дроны ВСУ на расстоянии до 800 метров

18 июля 2025, 07:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В рамках противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) российские снайперы продемонстрировали возможность поражения дронов на расстоянии до 800 метров. Об этом сообщил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста» в интервью РИА Новости.





По словам «Лакосты», основными задачами снайперов являются борьба с дронами, такими как «Баба-яга» и разведывательные аппараты типа «Мавик». Он отметил, что стрельба по дронам требует особой подготовки, так как происходит под углом вверх, что изменяет угол падения пули и требует учета дополнительных нюансов.





«Мы проходим подготовку по мишеням, которые находятся под углом. Самая дальняя дистанция – это примерно 800 метров», — рассказал боец.

«Именно такой метод сбития дронов со стрелкового оружия очень актуален», — добавил «Лакоста».