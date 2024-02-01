Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых за ночь украинских беспилотниках

Все меньше украинцев хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину собственные же заградотряды. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.