Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых за ночь украинских беспилотниках

Фото: iStock/0
Дежурные средства противовоздушной обороны России за одну ночь на 1 февраля сбили сразу пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ): четыре в Белгородской области и один — в Курской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», — сообщили в российском военном ведомстве.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале о том, что система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе, на подлёте к городу Строитель.
Читайте также:
Минобороны: ВСУ пытались атаковать российские объекты 20 авиационными ракетами
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
Артем Путинцев