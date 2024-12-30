Минобороны РФ сообщило о возвращении 150 военных из украинского плена

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Россия вернула 150 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, отправив в Киев столько же пленных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что стороны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день солдаты ВС России находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая помощь.
По данным российского оборонного ведомства, в ближайшее время их вернут в РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По данным российского оборонного ведомства, в ближайшее время их вернут в РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова