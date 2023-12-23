В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду

Фото: istockphoto/runna10
ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Здание школы получило сильные повреждения. До детского сада ракеты не долетели всего несколько метров. Выбило окна и двери.
Алексеенко обещал оперативно, за каникулы, запустить неработающую школу в соседнем селе. Туда организуют подвоз всех 135 детей, которые учились в школе, и учителей. Отопление в школе уже запущено. Во время каникул проверят инженерные системы.
В детский сад продолжат ходить 10 детей. Окна застеклят, двери вставят в детском учреждении в ближайшее время.
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«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселкаШкола и детский сад принимали детей из трех соседних сел. Ночью там никого не было. Ранения получил охранник. Сейчас он проходит лечение в больнице.Максима Горького в Каланчакском районе», - сообщил Алексеенко.
Здание школы получило сильные повреждения. До детского сада ракеты не долетели всего несколько метров. Выбило окна и двери.
Алексеенко обещал оперативно, за каникулы, запустить неработающую школу в соседнем селе. Туда организуют подвоз всех 135 детей, которые учились в школе, и учителей. Отопление в школе уже запущено. Во время каникул проверят инженерные системы.
В детский сад продолжат ходить 10 детей. Окна застеклят, двери вставят в детском учреждении в ближайшее время.
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Мария Фирсова