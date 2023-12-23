Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду

В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду

23 декабря 2023, 12:18
Фото: istockphoto/runna10

Фото: istockphoto/runna10

ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка

Максима Горького в Каланчакском районе», - сообщил Алексеенко.
Школа и детский сад принимали детей из трех соседних сел. Ночью там никого не было. Ранения получил охранник. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Здание школы получило сильные повреждения. До детского сада ракеты не долетели всего несколько метров. Выбило окна и двери.

Алексеенко обещал оперативно, за каникулы, запустить неработающую школу в соседнем селе. Туда организуют подвоз всех 135 детей, которые учились в школе, и учителей. Отопление в школе уже запущено. Во время каникул проверят инженерные системы.

В детский сад продолжат ходить 10 детей. Окна застеклят, двери вставят в детском учреждении в ближайшее время.

Читайте также:

В Севастополе Черноморский флот провел учения по ликвидации вражеских дронов

Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста

ОБСЕ не поддерживает контакт с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче
#херсонская область
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе Черноморский флот провел учения по ликвидации вражеских дронов
23 декабря 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Irina Kononova

Экипажи кораблей Черноморского флота провел отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь.
Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.

Во время тренировки военные отрабатывали действия по поиску, обнаружению и ликвидации вражеских дронов. Комплекс действий проводился техническими средствами и зенитным вооружением кораблей. Применялось стрелковое оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы.

С начала СВО города Крыма регулярно подверглись атакам украинских беспилотников. 15 декабря над полуостровом за 2 часа было уничтожено 26 дронов.

Читайте также:

Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста

ОБСЕ не поддерживает контакт с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче

Шмыгаль сообщил о первом праздновании Рождества на Украине 25 декабря
#сво
#украина
#севастополь
#новости
#учения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста
23 декабря 2023, 10:49

Фото: iStock/diegograndi

Эстония, возможно, займётся поиском и выдачей Украине граждан, которые попадают под мобилизацию на Украине.
Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», — говорит министр Ляэнеметс. Его слова передаёт эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
Но официального запроса от Украины пока не поступало. При этом МВД Эстонии не единожды обращалось к послу и министру внутренних дел, прося уведомить о беженцах, находящихся в стране.

В данный момент между Киевом и Таллином планируется заключить соглашение, потому как высылать на родину по закону возможно только в том случае, если человек привлечен к уголовной ответственности.

Читайте также:

В Эстонии испугались «удара» Путина по шведскому острову

В Эстонии полиция отбирала шапки у туристов, перепутав флаги России и Словакии

Премьер Эстонии Каллас связала принятие гражданства РФ с поддержкой терроризма
#эстония
#политика
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ОБСЕ не поддерживает контакт с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче
23 декабря 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Konoplytska

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче.
«Хотя мы не находимся в контакте с властями Украины по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», —заявили в ОБСЕ, пишет РИА Новости.
В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.

В октябре официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что у него нет информации о том, почему Украина до сих пор не передала России список жертв провокации в Буче.

Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.

Читайте также:

Пушков резко ответил финскому министру Хяккянену о войне с Россией

В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину

Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным
#украина
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шмыгаль сообщил о первом праздновании Рождества на Украине 25 декабря
23 декабря 2023, 09:02

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Украина в этом году в первый раз официально отпразднует Рождество вместе с католиками. Празднование по юлианскому календарю отменили.
При этом праздник не подразумевает выходной день. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, для всех органов власти и госучреждений сейчас в стране действует военное положение. 25 декабря станет обычным рабочим днём. Но Шмыгаль дал обещание, что после окончания конфликта, Рождество станет официальным праздничным и выходным днём.

При этом представители бизнеса может объявлять выходной в Рождество по своему усмотрению.

Сообщается, что на Украине начались гонения на Деда Мороза. В западной части Украины задержанным в костюме Деда Мороза грозит штраф в 20 тысяч гривен и сопровождение в военкомат.

Читайте также:

«Уже не верят»: В Госдуме описали отношение Запада к планам Украины

В Москве отменили салюты на Новый год и Рождество

Иеромонах Никон не увидел страшного в праздновании православными Нового года
#украина
#рождество
#праздники
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии украинцы оказались в холодном подвале после скандала в магазине
«Страна.ua»: полиция ФРГ отправила украинцев в подвал после скандала в магазине
23 декабря 2023, 08:16

nze Furlan / psgtproductions

Немецкая полиция поместила группу украинцев в холодный подвал после скандала, который произошёл якобы из-за фальшивых денег.
Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на одного из пострадавших.

Мужчина по имени Николай сообщил об инциденте в городе Метцинген. Он попал в него вместе со своей женой и друзьями. С его слов, компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, заявившем, что их деньги «какие-то не такие». Потом купюры передали в банк на проверку.

Николай рассказывает, что после этого внезапно появилось около 15 полицейских. Они «заломали» украинцев, надели наручники и увезли в участок для выяснения обстоятельств. Задержанных привели в подвальное помещение, раздели до трусов, а также сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. По словам пострадавшего, ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».

Полицейские вызвали украинцам, которые требовали переводчика, русскоговорящую женщину, а вот просьбу связаться с адвокатом и консульством в полиции проигнорировали.

На следующий день полицейские сообщили, что с купюрами всё в порядке, они нефальшивые.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», —говорит Николай.
Читайте также:

«Мы не готовы»: Украинцы боятся возвращаться домой в страхе стать пушечным мясом

В Германии отреагировали на запрос о выдаче для мобилизации уехавших украинцев

Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
#украина
#сво
#всу
#беженцы
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Российские бойцы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении
23 декабря 2023, 06:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что в ходе боевых действий была ликвидирована малочисленная группа ВС Украины и несколько мобильных средств огневой поддержки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Кадыров: Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев

Герой России назвал сроки завершения СВО

Германия за неделю отправила Украине 3 ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector
#сво
#всу
#минобороны
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров: Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев
23 декабря 2023, 03:18

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зону СВО из Грозного вылетела новая группа добровольцев.
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев. Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал чеченский лидер в своём Телеграм-канале.

Он отметил, что добровольцы приехали в Грозный из разных частей страны. При этом с начала проведения с российской СВО на территории Украины на защиту интересов России из Чечни отправились 36 тысяч патриотов, добавил Кадыров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%

Кадыров: Окончания СВО можно ждать летом 2024 года

Кадыров назвал решение ЕР поддержать Путина на выборах единственно верным
#добровольцы
#лидер
#чечня
#сво
#кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Герой России назвал сроки завершения СВО
Командир «Ахмата» герой России Алаудинов: СВО закончится в 2024 году
23 декабря 2023, 02:54

Фото: iStock/byelaman

Россия планирует завершить специальную военную операцию на Украине в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал герой России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — отметил Алаудинов. По его словам, РФ фактически уже победила, и это осознали как украинцы, так и мировые лидеры.

Командир «Ахмата» добавил, что российские войска действуют более грамотно, чем Вооружённые силы Украины (ВСУ), и продвигаются с меньшими потерями. Теперь главное — грамотно доделать работу без больших потерь.

Ранее Верховная Рада назвала победу ВСУ в конфликте маловероятной, указывая на ресурсы России и отсутствие у Украины оружия , способного изменить ход боевых действий. Cекретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко считает самыми реалистичными целями для Вооружённых сил Украины на будущий год — не потерять ещё большее количество земель и нанести максимальное количество ударов по противнику.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Эта зима будет решающей»: Российский командир назвал сроки капитуляции Киева

Депутат Верховной рады усомнился в победе Украины в СВО

«Уже не верят»: В Госдуме описали отношение Запада к планам Украины
#украина
#россия
#сво
#герой россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия за неделю отправила Украине 3 ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector
22 декабря 2023, 23:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч боеприпасов за неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обновлённый список на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что в списке публикуют информацию об уже реализованной военной помощи Украине, он был обновлён в пятницу, 22 декабря. Киеву также были поставлены две бронемашины для разминирования Wisent, тысячи артиллерийских снарядов 155-мм калибра, более 25 тыс. боеприпасов 40-мм калибра, неопределённое количество боеприпасов для танков Leopard 2 A6, десять разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним, восемь грузовиков Zetros, два тягача HX81 с полуприцепами, два бронированных автомобиля и медицинские материалы.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

На Украине раскрыли, сколько боеприпасов осталось у ВСУ

Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16

Украина пыталась тайно закупить российские истребители
#украина
#бпла
#истребители
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф