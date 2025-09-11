Минобороны РФ сообщило об ударе по многофункциональной радиолокационной станции RADA
Министерство обороны России сообщило об уничтожении многофункциональной радиолокационной станции RADA в зоне проведения специальной военной операции. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным военных, по объекту был нанесён удар с использованием авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных систем и артиллерии. Уточняется, что данная РЛС была произведена в Израиле.
Помимо этого были атакованы склады с оружием, военным имуществом, а также позиции, где размещались бойцы Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.
Минобороны также заявило об успешной работе российских систем ПВО: в течение суток было сбито 166 беспилотников, 4 ракеты HIMARS, 3 авиабомбы, а также одна ракета «Нептун».
Читайте также: