Минобороны РФ сообщило об ударе по многофункциональной радиолокационной станции RADA

Российские военные уничтожили израильскую РЛС RADA в зоне проведения СВО
Минобороны России (Фото: Telegram / @mod_russia)

Министерство обороны России сообщило об уничтожении многофункциональной радиолокационной станции RADA в зоне проведения специальной военной операции. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.



По данным военных, по объекту был нанесён удар с использованием авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных систем и артиллерии. Уточняется, что данная РЛС была произведена в Израиле.

Помимо этого были атакованы склады с оружием, военным имуществом, а также позиции, где размещались бойцы Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.

Минобороны также заявило об успешной работе российских систем ПВО: в течение суток было сбито 166 беспилотников, 4 ракеты HIMARS, 3 авиабомбы, а также одна ракета «Нептун».

Софья Метелева

