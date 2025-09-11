Минобороны РФ сообщило об ударе по многофункциональной радиолокационной станции RADA

11 сентября 2025, 14:41

Российские военные уничтожили израильскую РЛС RADA в зоне проведения СВО

Минобороны России (Фото: Telegram / @mod_russia)

Министерство обороны России сообщило об уничтожении многофункциональной радиолокационной станции RADA в зоне проведения специальной военной операции. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.