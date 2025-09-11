ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны. Украинские военные находились в районах населенных пунктов Червоное в Запорожской области, Ивановка, Вербное, Калиновское и Вишневое в Днепропетровской области.
Противник потерял более 265 солдат, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
