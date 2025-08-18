Минобороны РФ сообщило об уничтожении 23 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые пытались нарушить воздушное пространство страны. Об этом сообщило МО РФ.
По данным ведомства, большинство из уничтоженных БПЛА были сбиты над различными регионами. В частности, 8 беспилотников было уничтожено над Тамбовской областью, 5 — над акваторией Азовского моря, 2 — над акваторией Черного моря, 2 — над Белгородской областью, 2 — над Ростовской областью, а по одному БПЛА было сбито над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
