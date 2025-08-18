Минобороны РФ сообщило об уничтожении 23 украинских БПЛА за ночь

18 августа 2025, 07:42

Фото: iStock/sommersby

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые пытались нарушить воздушное пространство страны. Об этом сообщило МО РФ.