«Никакого НАТО и Крыма для Украины»: Трамп перечислил, что обязан сделать Зеленский для немедленного завершения конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский способен прекратить конфликт на Украине «почти немедленно» при наличии желания. Ему всего лишь требуется отказаться от Крыма и согласиться, что Украина не должна вступать в НАТО. Об этом сообщается в публикации Трампа на его странице в социальной сети Truth Social.
Трамп напомнил об обстоятельствах начала конфликта между РФ и Украиной. Он указал на события двенадцатилетней давности, когда Крым перешел под контроль России без применения оружия. О возвращении данной территории под контроль Украины не может быть и речи.
«Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!», — написал американский лидер.