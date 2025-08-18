«Никакого НАТО и Крыма для Украины»: Трамп перечислил, что обязан сделать Зеленский для немедленного завершения конфликта

18 августа 2025, 04:37

Трамп: Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский способен прекратить конфликт на Украине «почти немедленно» при наличии желания. Ему всего лишь требуется отказаться от Крыма и согласиться, что Украина не должна вступать в НАТО. Об этом сообщается в публикации Трампа на его странице в социальной сети Truth Social.





Трамп напомнил об обстоятельствах начала конфликта между РФ и Украиной. Он указал на события двенадцатилетней давности, когда Крым перешел под контроль России без применения оружия. О возвращении данной территории под контроль Украины не может быть и речи.



Фото: скриншот Truth Social (www.truthsocial.com)

«Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!», — написал американский лидер.