Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон на встречу с Трампом
Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Зеленский объявил, что встреча с американским лидером состоится уже на следующий день.
«Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами», — сказал он.
По данным CNN, во встрече примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ожидается, что Трамп сначала проведет отдельную встречу наедине с Зеленским. После переговоров в формате тет-а-тет к ним присоединятся представители Евросоюза и НАТО. В расширенном составе запланирован рабочий ужин и многочасовая дискуссия по ключевым международным вопросам.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский способен прекратить конфликт на Украине «почти немедленно» при наличии желания. Ему всего лишь требуется отказаться от Крыма и согласиться, что Украина не должна вступать в НАТО.