Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон на встречу с Трампом

18 августа 2025, 06:55

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.





Зеленский объявил, что встреча с американским лидером состоится уже на следующий день.





«Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами», — сказал он.