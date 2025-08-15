Минобороны РФ сообщило об уничтожении 53 украинских БПЛА
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленным данным, наиболее активные действия происходили в следующих регионах:
- Курская область: 13 БПЛА,
- Ростовская область: 11 БПЛА,
- Самарская область: 7 БПЛА,
- Белгородская область: 6 БПЛА,
- Орловская область: 5 БПЛА,
- Брянская область: 4 БПЛА,
- Воронежская область: 4 БПЛА,
- Саратовская область: 1 БПЛА,
- Республика Калмыкия: 1 БПЛА,
- Акватория Азовского моря: 1 БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.