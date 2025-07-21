Минобороны РФ сообщило об уничтожении 74 украинских БПЛА
В прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно официальным данным, наибольшее количество беспилотников было сбито над Московским регионом — 23 аппарата. Также зафиксированы уничтожения в других регионах: 14 БПЛА над Курской областью, 12 — над Ростовской областью, 10 — над Брянской и Калужской областями, 4 — над Тульской областью, а один беспилотник был сбит над Липецкой областью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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