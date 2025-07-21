Минобороны РФ сообщило об уничтожении 74 украинских БПЛА

21 июля 2025, 08:57

Фото: iStock/NiseriN

В прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.