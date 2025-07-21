В Британии рассказали о новом плане Лондона против России
Telegraph: Британия собралась объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
Министр обороны Британии Джон Хили намерен объявить об усилении военной поддержки Киева на встрече контактной группы по обороне Украины. Он желает надавить на Россию, сообщила газета The Telegraph.
Заседание пройдет в понедельник, 21 июля, в нем также примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.
В ходе встречи контактной группы по поддержке Украины, которая состоится в онлайн-формате, Хили предложит запустить «50-дневную кампанию» по поставкам вооружений Киеву, чтобы усилить давление на российскую сторону для более быстрого завершения конфликта.
«Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров», — отмечает издание.Кроме того, на встрече Великобритания и Германия планируют договориться о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина.