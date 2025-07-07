Захар Прилепин: приказ о моем убийстве отдал лично Зеленский
Писатель Захар Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в фильме «Мастерской новых медиа», который приурочен к 50-летию писателя.
«И у меня, конечно, к нему (Владимиру Зеленскому) личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — передает ТАСС слова Прилепина.
Захар отметил, что Зеленский является террористом, который легализован мировым сообществом.
Напомним, что покушение на Захара Прилепина случилось в мае 2023 года. Тогда взорвалась машина писателя, в которой он ехал. В результате происшествия погиб соратник Прилепина Александр Шубин.