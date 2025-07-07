В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА
Власти Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников на всей территории региона. Об этом правительство сообщило в своем telegram-канале.
«Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — сообщают власти.
Ранее обасность атаки БПЛА была объвлена в нескольких российских регионах. Об угрозе налета дронов сообщили жителям Пензенской и Липецкой областей.