Украинский оркестр исполнил увертюру со звуком дрона «Герань»

05 сентября 2025, 05:36

Фото: Минобороны РФ

Народный любительский духовой оркестр «Гармония» из села Ковшеватая Киевской области исполнил музыкальную композицию, имитирующую звук пролета ударного дрона «Герань» и работу систем ПВО, сообщает украинское СМИ.