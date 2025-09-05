Украинский оркестр исполнил увертюру со звуком дрона «Герань»
Народный любительский духовой оркестр «Гармония» из села Ковшеватая Киевской области исполнил музыкальную композицию, имитирующую звук пролета ударного дрона «Герань» и работу систем ПВО, сообщает украинское СМИ.
Коллектив создал уникальную музыкальную интерпретацию звуков современной войны: оркестранты воспроизвели характерный гудящий звук полета беспилотника «Герань-2», а при помощи ударных инструментов изобразили звуки стрельбы противоракетами систем противовоздушной обороны.
Видеоролик с выступлением, опубликованный в социальных сетях, вызвал широкий резонанс и за первые 24 часа набрал более миллиона просмотров. В комментариях пользователи разделились во мнениях: одни выражали восхищение творческим экспериментом, другие — недоумение по поводу использования в музыке звуков, вызывающих страх у украинцев.
«Хорошо вы играете, но сразу мороз по коже и сердце колотится!» — написал один из зрителей под видеооркестра.
Этот творческий эксперимент происходит на фоне интенсивного использования российских ударных беспилотников «Герань-2» на территории Украины. По данным Conflict News, только в июле 2025 года Россия запустила по Украине 6297 дронов, что почти в 15 раз больше, чем годом ранее . Основными целями ударов становятся военные объекты, инфраструктура и места скопления техники.
