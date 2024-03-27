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ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили места сборки и хранения дронов ВСУ
27 марта 2024, 15:09
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска поразили места сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также российские военные поразили живую силу и технику украинской армии в 136 районах. В зоне СВО российскими средствами ПВО были уничтожены 210 украинских беспилотников и сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.


Ранее представитель подпольщиков сообщил, что в Херсонской области российскими военными была ликвидирована украинская гаубица. Также войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.

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#спецоперация
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#беспилотник
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ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска
Климаковский: ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ у Артёмовска
27 марта 2024, 14:18

Фото: iStock/zim286

Армия России зачистила несколько крупных укрепрайонов ВСУ рядом с освобожденным селом Ивановское (прежнее название - Красное) и Часов Яра. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В районе недавно освобожденного села Ивановское и оккупированного города Часов Яр продолжаются бои, в результате которых нашим войскам удалось зачистить несколько крупных укрепрайонов вооруженных формирований Украины», — цитирует ТАСС Климаковского.

Он также добавил, что некоторые украинские военные сбежали со своих позиций, остальные были ликвидированы российскими ударами артиллерии, ВКС и FPV-дронов.

Климаковский рассказал, что некоторые укрепрайоны ВСУ были качественно замаскированы и углублены. А вычислить их удалось при помощи средств воздушной разведки.

Кроме того, советник главы ДНР уточнил, что в числе уничтоженных украинских военных есть офицеры ВСУ.

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#военные
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На стороне ВС РФ воюют британские наёмники — пишут СМИ
Mirror: Минимум двое британцев принимают участие в СВО на стороне ВС РФ
27 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/ikholwadia

По меньшей мере два гражданина Великобритании принимают участие в спецоперации на стороне российских сил. Об этом пишет газета Mirror.
«Это Бен Стимсон и Эйден Миннис», — называет издание их имена.

Ранее Миннис сообщал газете, что служит сапёром в ВС РФ.

При этом в Лондоне обоих военных считают предателями, а Mirror планирует передать их данные в контртеррористическую полицию.

Однако в статье нет ни слова о британских наемниках, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что наемник из Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции и участвует в боевых действиях на стороне киевского режима.

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ВС РФ уничтожили позиции ВСУ по наводке подпольщиков
Сальдо: ВС РФ ликвидировали группу операторов БПЛА ВСУ по наводке подпольщиков
27 марта 2024, 13:41

Фото: iStock/Jakub Laichter

«Русский Херсон» вычислил артиллерийскую установку и группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра м передал данные российским военным, после чего по украинским позициям был нанесен удар. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации «Русский Херсон», наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что подпольщики смогли обнаружить и задержать пособника Украины Сергея Голика из посёлка Велетенское. Сальдо выразил уверенность в том, что его ожидает жёсткая расплата за совершенные преступления.

Ранее представитель подпольщиков сообщал, что в Херсонской области российские военные, используя наводку подполья, ликвидировала украинскую гаубицу и ударила по пункту управления вражескими беспилотниками.

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#армия
#бпла
#telegram
#сво
#удар
#херсон
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Бойцы ВСУ застрелили командира из-за нежелания идти на штурм позиций ВС РФ
Военкор Котенок: бойцы ВСУ застрелили командира за принуждение идти на штурм
27 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

24 марта бойцы ВСУ из-за нежелания идти на штурм российских позиций застрелили майора 72-й украинской бригады Евгения Буковяку на Угледарском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Причиной конфликта стало недопонимание касательно темпов утилизации личного состава в бесполезных штурмах», — пояснил Котенок в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что вместе с ним был убит и командир гранатометного взвода, старший лейтенант ВСУ Александр Бойко.

Ранее бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что руководство Украины намеренно уничтожает тела своих солдат для того, чтобы за счёт этого поднять экономику страны.

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#telegram
#всу
#сво
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Forbes: не менее семи из десяти переданных ВСУ шведских танков выведены из строя
27 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Минимум семь из десяти переданных Украине шведских танков Strv 122 выведены из строя. Об этом сообщает Forbes.
По данным источника, из общего количества выведенных из строя танков 6 еще можно забрать с линии боевого соприкосновения и отправить на ремонт, но для этого Strv 122 необходимо направить в Литву. Издание сообщает, что на ремонт может уйти несколько месяцев из-за дефицита запчастей.

Ранее журналист Дэвид Экс заявил, что у Украины нет необходимых ресурсов для ремонта западной техники. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в сентябре прошлого года Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. При этом командующий армией Йонни Линдфорс заявил, что решение о передаче этих танков Киеву является совершенно правильным.

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#техника
#всу
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#украина
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Подполье: в Херсонской области уничтожены гаубица и пункт управления БПЛА ВСУ
27 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/aapsky

В Херсонской области российские военные, используя наводку подпольщиков, ликвидировала украинскую гаубицу и ударила по пункту управления вражескими беспилотниками. Об этом сообщил представитель подпольщиков. Его слова передаёт ТАСС.
«По наводке подполья в Херсонской области уничтожены украинская гаубица и пункт управления БПЛА», — говорится в сообщении.

24 марта координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости, что ВС РФ ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области.

Отмечается, что в ходе атаки российские войска поразили два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю. По словам Лебедева, определить цели для удара армии России помогли сообщения его агентуры из Одессы.

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#бпла
#вс рф
#удар
#всу
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Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США
27 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/e-crow

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину разгневали американских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, данные заявления вызвали публичный упрек со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и американских чиновников. Чиновники США утверждают, что отправка французских солдат на Украину может привести к прямому столкновению с РФ.

Отмечается, что слова лидера Франции не являются разумными исходя из оперативной безопасности, учитывая факт того, что несколько государств уже имеют некоторое количество своих солдат на украинской территории.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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#франция
#украина
#военные
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Раскрыты риски для самолётов-носителей при использовании ФАБ-3000
Forbes: использование бомбы ФАБ-3000 увеличит риск для самолетов-носителей
27 марта 2024, 10:36

Фото: iStock/Alexander Denisenko

Массовое использование авиабомбы ФАБ-3000может увеличить риск для самолетов-носителей из-за аэродинамических характеристик боеприпаса. Об этом пишет Forbes.
Издание утверждает, что ФАБ-3000 могут оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Из-за этого свободнопадающий боеприпас превратится в планирующую бомбу.

Автор также пишет, что такого размера бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому для ее использования придётся задействовать бомбардировщик Ту-22М.Однако чтобы запустить такую бомбу самолёту придётся близко подлетать к линии соприкосновения, что увеличит риск их поражения.

«До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством», - говорится в статье.

Добавляется, что даже небольшие планирующие бомбы являются очень разрушительным оружием.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков пояснял, что новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов ВСУ.

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#эксперт
#перевозки
#армия
#производство
#боеприпас
#бомба
#всу
#удар
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«Шар-террорист»: Российские военные впервые поразили замаскированный украинский зонд
Mash: ВС РФ поразили замаскированный под зонд воздушный шар-террорист ВСУ
27 марта 2024, 10:02

Фото: istock / Konstantin Shashkov

Военнослужащие российской армии уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, который замаскировали под зонд. Украинские войска применяли их, что чтобы бесшумно поражать цели.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, «беспилотники» оснащены GPS-трекером, балластом, управляющей электроникой, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это. Чтобы избежать обнаружения артиллерией и системами ПВО, конструкция напоминает метеозонд.

Использую такие шары для терроризирования мирного населения — точно попасть в цель невозможно, но можно случайным образом сбрасывать снаряды на населённые пункты.

Ранее сообщалось, что ВС Украины запустили ракету с надписью «на Crocus Sity Hall» на свои же позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#пво
#вс рф
#беспилотник
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