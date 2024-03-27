ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

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Российские войска поразили места сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Также российские военные поразили живую силу и технику украинской армии в 136 районах. В зоне СВО российскими средствами ПВО были уничтожены 210 украинских беспилотников и сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
Ранее представитель подпольщиков сообщил, что в Херсонской области российскими военными была ликвидирована украинская гаубица. Также войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.
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Также российские военные поразили живую силу и технику украинской армии в 136 районах. В зоне СВО российскими средствами ПВО были уничтожены 210 украинских беспилотников и сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
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Анастасия Чинкова