Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА

13 октября 2025, 07:47

Силы ПВО за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника над Россией

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), нацеленных на различные регионы страны.