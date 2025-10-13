Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), нацеленных на различные регионы страны.
По данным Министерства обороны РФ, наиболее значительное количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 40. Помимо этого, 26 БПЛА сбили над Астраханской областью, 19 дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью, 2 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Белгородской областью и 1 — над Республикой Калмыкия.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: