Несколько взрывов раздалось в пригороде Ростова-на-Дону на фоне работы ПВО

13 октября 2025, 01:44

SHOT: Не менее пяти взрывов раздалось в пригороде Ростова-на-Дону

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В пригороде Ростова-на-Дону прогремело не менее пяти мощных взрывов. Предварительно, сработала система ПВО по беспилотникам ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.