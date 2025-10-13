Достижения.рф

Несколько взрывов раздалось в пригороде Ростова-на-Дону на фоне работы ПВО

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В пригороде Ростова-на-Дону прогремело не менее пяти мощных взрывов. Предварительно, сработала система ПВО по беспилотникам ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.



Местные жители доложили, что слышали серию взрывов в северной и северо-восточной части города около 01:15 (мск). После громких хлопков сработали автомобильные сигнализации.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают очередную ночную атаку Вооруженных сил Украины в Ростовской области. При падении БПЛА ВСУ на частный жилой дом в городе Белая Калитва пострадали два человека.

Также в ночь с 12 на 13 октября украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым.

Мария Моисеева

