Несколько взрывов раздалось в пригороде Ростова-на-Дону на фоне работы ПВО
В пригороде Ростова-на-Дону прогремело не менее пяти мощных взрывов. Предварительно, сработала система ПВО по беспилотникам ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители доложили, что слышали серию взрывов в северной и северо-восточной части города около 01:15 (мск). После громких хлопков сработали автомобильные сигнализации.
Официальной информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают очередную ночную атаку Вооруженных сил Украины в Ростовской области. При падении БПЛА ВСУ на частный жилой дом в городе Белая Калитва пострадали два человека.
Также в ночь с 12 на 13 октября украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым.
