13 октября 2025, 06:27

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские военные ликвидировали колумбийского наемника, который пытался сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха».





По словам военнослужащего, иностранный наемник не желал продолжать борьбу. Он был ранен и поднял колумбийский флаг в надежде оказаться в плену ВС РФ. Мужчина хотел выжить.





«Попадался, колумбиец был. (...) Хотел сдаться, но его добил свой FPV‑дрон. Они всегда своих добивают», — пояснил «Суматоха».