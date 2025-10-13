ВСУ добили FPV‑дроном желавшего сдаться в плен ВС России колумбийского наемника
Украинские военные ликвидировали колумбийского наемника, который пытался сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха».
По словам военнослужащего, иностранный наемник не желал продолжать борьбу. Он был ранен и поднял колумбийский флаг в надежде оказаться в плену ВС РФ. Мужчина хотел выжить.
«Попадался, колумбиец был. (...) Хотел сдаться, но его добил свой FPV‑дрон. Они всегда своих добивают», — пояснил «Суматоха».11 октября независимый нардеп Марьяна Безуглая заявила, что с начала конфликта на Украине в 2022 году по настоящее время около 250 тысяч военнослужащих ВСУ ушли в самоволку.
Ранее сообщалось, что связанная с Владимиром Зеленским фирма Fire Point присвоила себе средства, выделенные на Украине на усиление системы ПВО.