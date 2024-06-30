Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 72 беспилотников ВСУ

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Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), две ракеты «Нептун» и иные цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в общей сложности ПВО сбили 72 БПЛА украинских войск, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD американского производства и девять снарядов HIMARS для РСЗО производства США.
Ранее в воскресенье российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населённых пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Анастасия Чинкова