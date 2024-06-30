Стало известно о неэффективности борьбы ВСУ с дронами типа «Герань»

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Меры ВСУ по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Об этом в беседе с «МК» сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.
Отмечается, что ранее дроны такого типа запускались на высоте 100-200 метров. Однако после использования украинскими войсками расчётов ПВО со спаренными или счетверенными зенитными пулемётами ВС РФ сменили высоту полёта до 1000 метров. В связи с этим ранее предпринимаемые ВСУ меры стали неэффективными.
Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ВС РФ свободны в использовании беспилотников на Украине из-за значительных потерь ПВО ВСУ.
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Анастасия Чинкова