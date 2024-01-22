Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 и 6 ракет Storm Shadow

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За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбит украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Также перехвачено шесть ракет «Storm Shadow». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Добавляется, что также были сбиты пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
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Элина Позднякова