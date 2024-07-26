Минобороны РФ: за семь дней в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ

За прошедшие семь дней, с 20 по 26 июля, в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила в тг-канале пресс-служба Минобороны РФ. Около половины из них — в зоне ответственности группировки войск «Днепр», говорится в сообщении.