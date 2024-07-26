Минобороны РФ: за семь дней в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ

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За прошедшие семь дней, с 20 по 26 июля, в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила в тг-канале пресс-служба Минобороны РФ. Около половины из них — в зоне ответственности группировки войск «Днепр», говорится в сообщении.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр», — указано в публикации ведомства.Ранее сообщалось, что украинские военные стали все чаще сдаваться в плен на херсонском направлении. По данным губернатора Сальдо, река Днепр для украинских боевиков превратилась в границу между жизнью и смертью. Солдаты уже понимают всю тщетность наступательных действий командования ВСУ на Херсонском направлении, поэтому всё чаще предпочитают сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.
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