Порядка 10 иностранных наёмников ранены после удара ВС РФ в Нежине

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Российские военные ударили по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он отметил, что ВС РФ ударили в 01:15 по зданию общежития, в котором украинские войска устроили пункт дислокации. Там находились артиллеристы. После удара к зданию направились свыше десятка карет скорой помощи.
В числе пострадавших было до десятка иностранных наёмников. Агентура ранее сообщала, что в городе находятся наёмники из стран Латинской Америки.
Также Лебедев рассказал об ударе по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, на котором помимо прочего хранились дальнобойные ракеты.
По неуточнённым данным, военным удалось уничтожить установку РСЗО HIMARS. Взрыв, по словам координатора, ощущался даже в Славянске.
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В числе пострадавших было до десятка иностранных наёмников. Агентура ранее сообщала, что в городе находятся наёмники из стран Латинской Америки.
Также Лебедев рассказал об ударе по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, на котором помимо прочего хранились дальнобойные ракеты.
По неуточнённым данным, военным удалось уничтожить установку РСЗО HIMARS. Взрыв, по словам координатора, ощущался даже в Славянске.
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Анастасия Чинкова