ВС РФ уничтожили за неделю две установки HIMARS и семь «‎Градов»

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Российские военные за неделю уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и семь боевых машин РСЗО «Град». Об этом написало Минобороны в своем Telegram-канале.
Кроме этого, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены 2 пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» американского производства, мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18, а также 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
По данным российского оборонного ведомства, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
«Искандеры» нанесли удар по промзоне в Краматорске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным российского оборонного ведомства, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
«Искандеры» нанесли удар по промзоне в Краматорске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова