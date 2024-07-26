ВС РФ уничтожили за неделю две установки HIMARS и семь «‎Градов»

Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может закончиться уже в сентябре, если Киев не примет поправки к бюджету об увеличении расходов на оборону. Об этом, как сообщает информационный портал «Экономическая правда», заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.