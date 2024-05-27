Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ

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Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки войск нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что колонна была уничтожен на расстоянии более 30 километров на одном из стратегически важных направлений.
Министерство обороны добавило, что воздушная разведка помогла определить цели. Отмечается, что с высоты удалось заметить систематическое передвижение экстремистских группировок и военной техники.
26 мая стало известно, что российские войска контролируют село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике было нанесено поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Министерство обороны добавило, что воздушная разведка помогла определить цели. Отмечается, что с высоты удалось заметить систематическое передвижение экстремистских группировок и военной техники.
26 мая стало известно, что российские войска контролируют село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике было нанесено поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов