Минобороны России сообщило о поражении украинского нефтеперерабатывающего завода

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Минобороны России сообщило о поражении украинских аэродромов и нефтеперерабатывающего завода в ходе проведения СВО.
Уточняется, что поражение ВСУ было нанесено в 132 районах. Согласно информации российского военного ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.
Под удар ВС России попали инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Под удар ВС России попали инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова