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Минобороны России сообщило о поражении украинского нефтеперерабатывающего завода

Минобороны РФ: нанесено поражение украинскому НПЗ и аэродромам
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Минобороны России сообщило о поражении украинских аэродромов и нефтеперерабатывающего завода в ходе проведения СВО.
Уточняется, что поражение ВСУ было нанесено в 132 районах. Согласно информации российского военного ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.

Под удар ВС России попали инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод противника.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В МО РФ доложили новости Курской области
Минобороны: суточные потери ВСУ в Курской области составили свыше 250 человек
04 ноября 2024, 13:48

Фото: istockphoto/vladj55

Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составили свыше 250 человек, доложили в Минобороны РФ в субботу, 2 ноября.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ начали эвакуировать мирных из подконтрольной Константиновки в Донбассе.

Кроме того, текущую фронтовую ситуацию оценил британский эксперт Александр Меркурис. Он подчеркнул, что не видит изменений в риторике Украины, которая лишает себя благоприятных переговоров каждый день.

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#всу
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#конфликт
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ТАСС: боевики ВСУ эвакуируют жителей подконтрольной Константиновки в ДНР
04 ноября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики проводят эвакуацию жителей в подконтрольном городе Константиновка, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — прокомментировал представитель силовых структур.
Известно, что администрация, а также силовые ведомства ушли из города.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные граждане подвергались геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет.

Ранее стало известно, чего сама себя лишает Украина с каждым днем. Аналитик оценил текущую ситуацию на фронте.

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#украина
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#конфликт
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#донбасс
#эвакуация
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На Западе раскрыли, на что Украина ежедневно лишается шанса
Аналитик Меркурис: Киев ежедневно лишается шансов на благоприятные переговоры
04 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина ежедневно теряет шансы на благоприятный диалог, поскольку ситуация на фронте ухудшается, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он изложил на YouTube-канале.
«С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что не наблюдает изменений в украинской риторике в плане условий для диалога с российской стороной.

Летом президент РФ Владимир Путин предложил киевскому режиму свой план по урегулированию украинского конфликта. Таким образом Украина должна публично признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения.

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#украина
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#новости
#конфликт
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РИА Новости: непричастных к преступлениям пленных из ВСУ освобождают
04 ноября 2024, 12:51

Украинские пленные в российском исправительном учреждении (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Пленных боевиков ВСУ, которые непричастны к преступлениям, освобождают из заключения, проинформировала РИА Новости волонтер Марина Афишина.
«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением и они остаются жить на территории РФ», — пояснила журналистам собеседница.
Афишина подчеркнула, что данные об их освобождении не афишируются в целях безопасности. Часть украинских военнослужащих получают выплаты на Украине.

Ранее Марина Афишина сообщала, что военнопленные боевики ВСУ встретились с родными в Донбассе. Волонтер подчеркнула, что подобные встречи играют важную роль.

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#новости
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Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО
Священник Бочаров: чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь воина СВО
04 ноября 2024, 12:40

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Клирик Казанского собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров рассказал, как чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери, переданной патриархом Московским и всея Руси в храм, спасла жизнь бойца СВО. Об этом информирует РИА Новости.
По словам священника, однажды в храм пришла женщина, которая сообщила про чудо, произошедшее с ее сыном в зоне проведения спецоперации.

«Сын у меня сейчас воюет, я молилась перед Казанской иконой Божией Матери, и сыну было явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти», — рассказал священник.

Бочаров назвал «Божием чудом» обретение древнего намоленного образа.

День Казанской иконы Божией Матери Русская православная церковь отмечает ежегодно 4 ноября. В этот день в РФ отмечается День народного единства, празднование которого связано с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году.

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В СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском
04 ноября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

«Северокорейские военные» якобы «попали под обстрел» на курском направлении, утверждает представитель Совета нацбезопасности и обороны Украины в Telegram-канале Андрей Коваленко.
«Первые военные из КНДР попали под обстрел в Курской области», — сказано в публикации Коваленко.
Никаких подробностей он не привел. Накануне Коваленко сообщал, что в Google Maps оказались фото расположения украинских военных систем. О каких именно системах шла речь, не упоминалось.

При этом Коваленко сначала проинформировал, что в корпорации обращение с просьбой удалить информацию не удовлетворили, а затем сообщил, что сотрудники Google все же связались с ним.

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Лавров: США готовят Европу к самоубийственному прямому конфликту с Россией
04 ноября 2024, 11:33

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

США готовят Европу к тому, чтобы она ввязалась в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой военный конфликт с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме «Создавая будущее», передает РИА Новости.
По словам министра, данная авантюра готовится на тот случай, если «режим Зеленского не справится». Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день правительства многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярной системе международных отношений. Вместо этого они обращаются к «заокеанскому гегемону», пояснил глава российского МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Медведев ответил, что поможет России одержать победу
Медведев: России поможет одержать победу любовь к родине и предкам
04 ноября 2024, 11:22

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Любовь к Родине и предкам поможет России победить, написал у себя в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя отечества! С Днем народного единства!» — гласит публикация.
Политик прикрепил к посту отрывок из киноленты «Минин и Пожарский».

День народного единства учредили в память о событиях XVII века, когда в 1612 году народное ополчение вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили столицу от польских захватчиков.

Ранее Медведев рассказывал о прокси-войне против РФ с участием Запада.

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Пленные боевики ВСУ встретились с родственниками в ДНР
04 ноября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Пленные украинские боевики встретились с родственниками в Донбассе, пишет РИА Новости, ссылаясь на волонтера Марину Афишину.
«Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории РФ. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — пояснила она.
Афишина подчеркнула важность таких встреч, поскольку военнопленные изолированы от информации о жизни их родни.

«Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», — резюмировала волонтер.

Встречу помогла организовать омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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#всу
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