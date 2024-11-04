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Украинские боевики проводят эвакуацию жителей в подконтрольном городе Константиновка, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — прокомментировал представитель силовых структур.Известно, что администрация, а также силовые ведомства ушли из города.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные граждане подвергались геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет.
Ранее стало известно, чего сама себя лишает Украина с каждым днем. Аналитик оценил текущую ситуацию на фронте.
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Никита Кротов