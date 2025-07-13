Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot

13 июля 2025, 15:22

Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot

Фото: iStock/MikeMareen

ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, а также центр подготовки операторов БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.