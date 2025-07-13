Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot
ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, а также центр подготовки операторов БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. В результате были ликвидированы две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, уточнили в российском военном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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