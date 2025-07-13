В США рассказали о планах Трампа по Украине

CBS: Трамп рассматривает возможность выделить деньги на передачу оружия Киеву
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения новой военной помощи Украине. Об этом информирует CBS News со ссылкой на источники.



Вашингтон может выделить новое финансирование, чтобы «послать сигнал» Москве. Согласно информации источника, у главы Соединенных Штатов в распоряжении есть 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации.

Трамп может использовать эти средства для отправки американской военной техники Киеву. Также у американского президента есть возможность конфисковать около 5 млрд долларов из замороженных российских активов и использовать их для поддержки Украины.

Екатерина Коршунова

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