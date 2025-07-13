В Германии раскритиковали генерала за слова об ударах по России
Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в социальной сети Х раскритиковала слова немецкого генерала Кристиана Фройдинга за слова об ударах по России.
По ее словам, нынешняя политика немецких властей ведет к прямому столкновению с Москвой. Заявления и военный энтузиазм генерал-майора Фройдинга вызывают тревогу, отметила Дагделен.
Политик добавила, что вместо регулярного провоцирования эскалации необходимо политическое благоразумие.
Ранее глава рабочей группы по помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявил, что Киеву «необходимы системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории».
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